Die Wertpapierexperten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Palfinger-Aktien von 37,0 Euro auf 41,0 Euro angehoben und das Votum auf "Buy" belassen. Der Kranhersteller hatte am gestrigen Donnerstag seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2017 vorgelegt.

Das Salzburger Unternehmen ist mit vollen Auftragsbüchern ins zweite Halbjahr gestartet und erwartet für 2017 das achte Rekordjahr in Folge, hat Vorstandschef Herbert Ortner am Donnerstag erklärt. Berenberg-Analystin Julia Scheufler hebt in der neuen Studie vor allem das organische Wachstum von fünf Prozent hervor, das trotz starker Zahlen der Vergleichsperiode im Vorjahr erzielt werden konnte.

Im Hauptsegment "Land", wo man unter anderem Weltmarktführer bei Ladekränen ist, war der Konzern erneut sehr erfolgreich. Die Analystin sieht die Entwicklung in diesem Bereich sehr positiv: "Palfinger hat es geschafft, steigende Materialkosten mit höheren Preisen an seine Kunden weiterzugeben". Laut Konzernaussagen wurden heuer bis Juni mit 7.800 Mitarbeitern 625 Mio. Euro allein im Landsegment umgesetzt. Die EBIT-Marge, bereinigt um Restrukturierungskosten, betrug 13,6 Prozent, so Berenberg-Analystin Scheufler.

Dass unter dem Strich trotzdem weniger als in der ersten Jahreshälfte 2016 verdient wurde, wird konzernintern mit höheren Aufwendungen für Ertragssteuern begründet.

In der Berenberg-Analyse wird außerdem auf das "Sea"-Segment eingegangen, in dem Palfinger erst relativ kurz aktiv ist. Das bereinigte EBIT in dieser Sparte dürfte in Einklang mit dem Ausblick des Unternehmens dieses Jahr den Break-even-Punkt erreichen, erwartet Analystin Scheufler.

Beim Gewinn je Aktie prognostizieren die Berenberg-Analysten für das laufende Geschäftsjahr 1,92 Euro. Die Schätzungen für die beiden Folgejahre 2018 und 2019 belaufen sich auf 2,57 bzw. 2,71 Euro je Anteilsschein. Die Dividendenprognosen für den Zeitraum von 2017 bis 2019 wurden mit 0,63 bzw. 0,85 sowie 0,89 Euro je Titel beziffert.

An der Wiener Börse notierten die Palfinger-Aktien am Freitag im Frühhandel mit minus 0,25 Prozent bei 39,60 Euro in den Handel.

