Wien - Heute steht die Schnellschätzung zur Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im zweiten Quartal in den USA im Mittelpunkt des Marktinteresses, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Sie würden mit einer Zunahme der Wirtschaftsleistung um anualisiert 2,9% p.q. rechnen. Positive Impulse dürften vor allem von den privaten Konsumausgaben sowie den Investitionen gekommen sein. Nach den überraschend guten Handelsbilanz- und Großhandelslagerdaten für Juni von gestern seien die Erwartungen am Markt nochmals gestiegen. So habe sich die Konsensschätzung laut Bloomberg über Nacht um 0,2 Prozentpunkte auf 2,7% p.q. erhöht. Es stehe außerdem die alljährliche Benchmarkrevision der Daten für die letzten drei Jahre an. Vor dem Hintergrund der zuletzt schwachen Inflationsentwicklung würden die Marktakteure auch ein besonderes Augenmerk auf den Arbeitskostenindex für das zweite Quartal legen.

