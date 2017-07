Hamburg - Die Ölpreise haben sich in der vergangenen Woche wieder auf das Niveau von unmittelbar nach der letzten OPEC-Sitzung (25. Mai) erholt, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Der Brent-Ölpreis notiere gegenwärtig bei 50,90 US-Dollar/Barrel und habe dabei wichtige Widerstandszonen durchbrochen. So habe der Brentpreis erstmalig seit der OPEC-Sitzung sowohl die 50- als auch 100-Tage gleitende Durchschnittslinie übersteigen können. Unterstützt worden sei die Preisbewegung vor allem durch einen positiven Nachrichtenfluss und die Rückkehr der Geduld der Investoren bei der Suche nach einem neuen physischen Marktgleichgewicht.

