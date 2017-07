Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul (CDU), will den Überstundenberg bei der Polizei in NRW durch finanzielle Leistungen abbauen. Neben dem Freizeitausgleich von Mehrarbeit werde die Landesregierung künftig verstärkt auch die finanzielle Ablöse in den Blick nehmen, sagte Reul dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitagsausgabe).

"Ich werde dazu jetzt schnell Gespräche mit dem Finanzminister aufnehmen", kündigte der Unionspolitiker an und sprach von hohen Kosten. Nach Berechnungen der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in NRW schieben die rund 40.000 Polizeibeamten im Land mehr als fünf Millionen Überstunden vor sich her. Experten schätzen, dass ein vollständiger Rückkauf einen dreistelligen Millionenbetrag kosten würde.