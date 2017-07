Liebe Leser,

neben Volkswagen und Bayer hat mit der BASF ein weiteres DAX-Schwergewicht am 27. Juli 2017 sein Zwischenergebnis vorgelegt. An dieser Stelle schauen wir uns zunächst die wichtigsten Kennzahlen für das erste Halbjahr an.

Umsatz wächst dank höherer Preise und Verkaufsmengen!

Beim Umsatz erwirtschaftete der Konzern per Ende Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein starkes Plus von 15,0% auf gut 33,1 Mrd. Euro. Wachstumstreiber waren "deutlich höhere Verkaufspreise" ... (Rainer Lenzen)

