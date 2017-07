ZÜRICH (dpa-AFX) - Die jüngsten Geschäftszahlen aus dem Schweizer Bankensektor sind am Freitag bei Anlegern auf unterschiedliche Reaktionen gestoßen. UBS wurden mächtig abverkauft, wie das Minus von zuletzt 3,62 Prozent zeigte. Credit Suisse dagegen rückten um etwas mehr als 2 Prozent vor. Beide Aktien waren so in ihren jeweiligen Richtungen die mit Abstand meistbewegten Werte im Leitindex SMI .

Bei der UBS hieß es zwar, dass die Zahlen insgesamt den Erwartungen entsprochen hätten. Händler sprachen aber von kleinen Mängeln im Detail, die zu Gewinnmitnahmen geführt hätten, nachdem die Papiere am Vortag ihren höchsten Stand seit Anfang Mai markiert hatten. Zu den Mängeln gezählt wurde der Gewinnbeitrag in der Vermögensverwaltung sowie eine überraschend stark gesunkene Kernkapitalquote. Die Experten der Citigroup sehen vor allem im letzterem eine mögliche Belastung für den Aktienkurs.

Für die Resultate des Konkurrenten Credit Suisse dagegen waren Experten voll des Lobes. Die Schweizer Bank habe auf voller Linie positiv überrascht, schrieb etwa Analyst Kinner Lakhani von der Deutschen Bank. Er sah neben dem Nettogewinn auch im Vorsteuerergebnis im Kerngeschäft und der Kernkapitalquote (CET1) eine positive Überraschung./tih

ISIN CH0012138530 CH0244767585

AXC0120 2017-07-28/10:29