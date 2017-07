Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Abgaben in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Der SMI notiert im frühen Handel wieder unter der Marke von 9'000 Punkten. Im Fokus stehen die Titel der Grossbanken UBS und CS und auch die Schwergewichte Nestlé und Roche sorgen im Nachgang der Zahlen vom Donnerstag für etwas Bewegung.

Die Vorgaben aus Übersee sind gemischt ausgefallen. In den USA setzte der Dow Jones seine Rekordjagt am Vorabend weiter fort, während die technologielastige Nasdaq Einbussen verbuchte. In Asien schlossen die Börsen mit roten Vorzeichen. Für Bewegung sorge derzeit vor allem die schwindende Hoffnung auf wirtschaftlichen Schub durch die Administration Trump, sagte ein Marktteilnehmer. Das zeige sich nicht zuletzt an den Währungen mit einem steigendenden Euro zu Dollar und Franken. Die Wirtschaftsentwicklung in Europa sei positiv und habe sich gefestigt und in den USA könnten die Zinsanhebungen langsamer als bisher erwartet ausfallen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,42% tiefer bei 8'979,96 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,56% auf 1'432,69 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,39% auf 10'222,33 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren bis auf drei alle im Minus.

Die Aktien der beiden Grossbanken reagieren deutlich unterschiedlich auf die Publikation der Zahlen ...

