Düsseldorf - Koreas Industrie hat trotz einer guten Lage bei den Auslandsorders im zurückliegenden Juni einen geringeren Output verzeichnet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Wie jetzt mitgeteilt, sei die Industrieproduktion im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,3% gesunken. Bereits im Vormonat habe sich die Jahresrate nach 1,9% auf 0,2% verringert, habe aber immer noch eine Zunahme ausgewiesen. Offensichtlich hätten die Unternehmen die gute Auftragslage im Juni vor allem zum Abbau von Lagerbeständen genutzt. Auf der Verbraucherseite sei die Nachfrage indes wieder stärker: Die landesweiten Umsätze im Einzelhandel hätten nach einer Delle im Mai jetzt wieder angezogen. Mit Blick auf die hohe Abhängigkeit des Wirtschaftswachstums vom Außenbeitrag würden die Marktteilnehmer besonders kritisch die künftigen Aktivitäten im Automobilsektor und der Schwerindustrie beobachten. Bereits jetzt würden die Terminpreise eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte in den kommenden neun Monaten unterstellen. Im Gegensatz dazu würden die Analysten bis weit in das kommende Jahr hinein mit einem unveränderten Leitzins von 1,25% rechnen. (28.07.2017/alc/a/a)

