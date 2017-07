Obwohl der Industriegasehersteller Linde heute früh gute Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgestellt hat, reagiert die Aktie kaum. Vielmehr droht der Wert sogar ein größeres Verkaufssignal zu aktivieren.

Der vor der Fusion mit Praxair stehende Linde-Konzern Linde hat im ersten Halbjahr von besser laufenden Geschäften in Europa und Asien profitiert - Der Umsatz kletterte in den ersten sechs Monaten um 4,7 Prozent auf 8,653 Milliarden Euro. Der um Einmaleffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen EBITDA stieg ebenfalls um 4,3 Prozent auf 2,123 Milliarden Euro, wie die im Dax notierte Gesellschaft am Freitag in München mitteilte. Unter dem Strich blieb damit ein Gewinn von 589 Millionen Euro hängen. Das waren aber fast sechs Prozent weniger als noch im Vorjahreszeitraum. Als Belastungsfaktoren galten Kosten für die Fusion mit Praxair und den Konzernumbau. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen jedoch.

Aus technischer Sicht präsentieren sich die letzten Handelswochen jedoch in einem ganz anderen Licht, seit den Verlaufshochs bei 179,70 Euro aus Mitte Juni vollzieht die Aktie von Linde tendenziell eine Korrekturbewegung. Beunruhigender ist jedoch eine potentielle ...

