DAX - Einbruch bis 11.950 Punkte?

Hallo am Vormittag,

der DAX® scheiterte im gestrigen Handel an der Zwischenwiderstandsmarke bei 12.300 Punkten und setzte daraufhin die übergeordnete Korrektur fort, die seit dem neuen Allzeithoch bei 12.950 Punkten von Ende Juni belastet. Dabei zeichnet sich aktuell im übergeordneten Bild ein Abwärtstrendkanal ab, an dessen Unterseite der Index zur Zeit zurücksetzt. Langfristig betrachtet, erreicht der Index zudem jetzt eine wichtige Aufwärtstrendlinie, deren Bruch für eine breitangelegte, mehrwöchige Abwärtsbewegung sprechen würde.

Auch heute war der Start in den Handel wieder von Verkäufen geprägt, die den Index unter das bisherige Wochentief bei 12.142 Punkten drückten. Damit wird das Schließen des großen Upgaps vom 24. April immer wahrscheinlicher und so auch eine Ausweitung der Korrektur bis 12.050 Punkte. Im langfristigen Bild ist zudem zu erkennen, dass der DAX® derzeit nur wenige Punkte über einer zentralen mittelfristigen Aufwärtstrendlinie notiert. Sollte diese ebenfalls gebrochen werden, könnte eine Stoplosswelle ausgelöst und der Index bis 11.950 Punkte abverkauft werden. Dort sollte man zwar mit einer Stabilisierungsphase rechnen. Allerdings würde ein Bruch der Marke für eine Fortsetzung der Verkaufswelle bis 12.722 Punkte sprechen.

Die Bullen haben es also aktuell alles andere als leicht und selbst wenn ihnen eine Stabilisierung auf dem jetzigen Niveau gelingen sollte, warten bei 12.250 und 12.300 Punkten starke Hürden, an denen sich der Abwärtstrend der letzten Tage sofort fortsetzen könnte. Eine leichte Erholung wäre erst bei einem Anstieg über 12.300 Punkte denkbar und dürfte den Index bis 12.390 und 12.425 Punkte führen. Darüber könnte wieder etwas Bewegung in den Markt kommen und ein korrektiver Anstieg bis 12.660 Punkte einsetzen. Der Abwärtstrend wäre damit trotzdem noch nicht neutralisiert.

