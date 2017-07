Zürich (awp) - Idorsia-Aktien gehören am Freitag im frühen Handel zu den grössten Gewinnern am Schweizer Markt. Investoren reagieren sichtlich angetan auf die Daten, die die Actelion-Nachfolgerin zu ihrem Produktkandidaten ACT-541468 (DORA) vorgelegt hat. Dieser hat in einer Phase-II-Studie zur Behandlung von Schlaflosigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...