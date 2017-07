FMW-Redaktion

Das ist der nächste Rückschlag für Donald Trump - und das wahrscheinliche Ende aller Bemühungen, Obamacare zu ersetzen! Vor wenigen Stunden, in einer dramatischen Nacht-Abstimmung, ist ein erneuter Anlauf zur Ersetzung von Obamacare gescheitert, weil drei republikanische Abgeordnete mit "nein" stimmten und damit nur 49 Ja-Stimmen für einen erneuten Anlau für eine Gesundheitsreform stimmten.

Für Trump ist das eine herbe Niederlage und zeigt die offensichtliche Unfähigkeit der Republikaner, geschlossen aufzutreten. Mit "nein" stimmten die Republikaner Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska) - und John McCain (Arizona), der gerade erst von einer Operation wegen eines Gehirntumors zurück gekehrt und zuvor mit sehr freundlichen Worten von Trump bedacht worden war (was zuvor bekanntlich nicht der Fall war - McCain gilt als großer Opponent Trumps und wurde vom US-Präsidenten mehrfach mit gehässigen Tweets bedacht!).

Trump selbst war vor der Abstimmung noch optimistisch gewesen:

Go Republican Senators, Go! Get there after waiting for 7 years. Give America great healthcare!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017 ...

