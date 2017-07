Baierbrunn (ots) - Koffein hilft nicht nur innerlich als Wachmacher im Morgen-Kaffee, sondern kann uns auch äußerlich Schwung verleihen und stressbedingten Hautproblemen entgegenwirken. Koffein in Pflegecremes fördert die Durchblutung und wirkt abschwellend - ist also ein ideales Mittel gegen Tränensäcke und müde Augen, wie das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" schreibt. Legt man die Augencreme vor dem Auftragen in den Kühlschrank, erfrischt sie zusätzlich. Ein effektives Mittel gegen Unreinheiten ist Heilerde: Wie ein Löschblatt zieht sie Schadstoffe, Bakterien und überschüssiges Hautfett aus den Poren. "Masken aus Heilerde regulieren die Talgproduktion und wirken Entzündungen entgegen", erläutert die Aalener Kosmetikerin Ute Seeberger. Rubbelt man die getrocknete Masse mit kreisenden Bewegungen ab, hat man noch ein Peeling dazu. "Das sorgt für rosige Haut", sagt Christina Besl, Apothekerin in München. Wie sich psychische Belastung auf unsere Haut auswirkt und wie Hamamelis-Extrakt, ätherische Öle und Thermalwasser helfen können, erfahren Leser in der aktuellen "Apotheken Umschau".



