Gemeinsam mit dem Magazin rtv hat Pascoe Vital eine große Testaktion der Basentabs pH-balance Pascoe® durchgeführt. Das beeindruckende Ergebnis: 87% der Befragungsteilnehmer* würden die Basentabs pH-balance ihren Freunden empfehlen. Vier Wochen lang konnten gut 1.000 Tester die Basentabs ausprobieren und 566 der Teilnehmer haben ihre Erfahrungen im Blog zur Testaktion (http://ots.de/2477b) festgehalten. Das Feedback der Tester reichte von "[...] Ich bin super zufrieden" bis hin zu "[...] Ich werde sie auf jeden Fall weiter nutzen!".



Die Basentabs pH-balance Pascoe



Ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt im Körper ist eine wesentliche Voraussetzung für Gesundheit und Wohlbefinden. Basentabs pH-balance von Pascoe enthalten neben basischen Bicarbonaten, Magnesium und Calcium außerdem Zink, das zu einem normalen Säure-Basen-Haushalt beiträgt. Die Basentabs pH-balance Pascoe® in Tablettenform sind ideal für unterwegs, apothekenexklusiv und für Schwangere und Stillende geeignet.



Ablauf der Aktion



Die Tester konnten sich im Vorfeld für die Experten-Aktion bewerben. Anschließend wurde jeder Teilnehmer mit einem Testpaket rund um die Basentabs versorgt. Mit den beiliegenden pH-Teststreifen konnten die Tester den pH-Wert ihres Urins selbst bestimmen und so feststellen, ob dieser sich über den Testzeitraum verändert hatte. Viele der Tester nutzten darüber hinaus die Möglichkeit, die Basentabs unter Freunden und Bekannten zu verteilen. In den sozialen Medien und auch auf dem Aktionsblog wurde die Testaktion intensiv diskutiert. Über 80 % der 566 Befragungsteilnehmer hatten einen positiven Eindruck der Basentabs pH-balance Pascoe®.



Neu zum Download: pH-Werte messen und interpretieren mit dem praktischen Messbogen von Pascoe Vital.



http://ots.de/fIysZ



*rtv EXPERTEN Testaktion. Testzeitraum: 04/2017. 566 Befragungsteilnehmer.



Basentabs pH-balance Pascoe®



Nahrungsergänzungsmittel



Mit Zink zur Unterstützung des Säure-Basen-Haushalts Verzehrsempfehlung: 3-mal täglich 2-3 Tabletten zu oder nach den Mahlzeiten mit ausreichend Flüssigkeit unzerkaut schlucken. Hinweise: Für Schwangere und Stillende geeignet. Nicht für Kinder unter 4 Jahren geeignet. Frei von Lactose, Gluten und Zucker, Aromen, Farb- und Konservierungsstoffen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrsmenge nicht überschreiten. Das Produkt soll nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden.



Pascoe Vital GmbH, D-35383 Giessen, info@pascoe.de



