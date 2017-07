Hamburg - Die Entspannung in den Kreditspreads hat in den vergangenen Wochen nochmals deutlich Fahrt aufgenommen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Gemessen am iBoxx Corporate EUR würden die Kreditspreads europäischer Unternehmensanleihen unterhalb der Marke von 50 Basispunkten notieren. Das gegenwärtige Spreadlevel von 46,5 Basispunkten drücke Zuversicht und Risikobereitschaft aus. Die Berichtssaison an den europäischen Börsen sei bislang eher positiv verlaufen und auch die Gesamtkonjunktur sei in den vergangenen Monaten stabil geblieben. Ohne die Unternehmen aus der Finanzbranche lägen die Kreditspreads mit aktuell 42,7 Basispunkten sogar noch niedriger (Stand 25.07.2017).

