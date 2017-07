(NEU: Nordrhein-Westfalen)

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte sich entgegen den Erwartungen im Juli nicht abgeschwächt haben. Nach Sachsen melden nun auch Bayern, Brandenburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen monatliche Preisanstiege, die spürbar über der Konsensprognose für Deutschland (Veröffentlichung 12.00 Uhr) liegen.

Allerdings blieb dabei die Jahresteuerungsrate in Hessen und Sachsen konstant. In Nordrhein-Westfalen und Bayern erhöhte sie sich jedoch um 0,2 Prozentpunkte, in Brandenburg sank sie um 0,1 Punkt.

=== +++ veröffentlicht: Juli Juni Nordrhein-Westfalen +0,4% gg Vm +0,1% gg Vm +1,8% gg Vj +1,6% gg Vj Bayern +0,4% gg Vm +0,1% gg Vm +1,6% gg Vj +1,4% gg Vj Hessen +0,4% gg Vm +0,1% gg Vm +1,9% gg Vj +1,9% gg Vj Brandenburg +0,4% gg Vm +0,2% gg Vm +1,4% gg Vj +1,5% gg Vj Sachsen +0,3% gg Vm +0,2% gg Vm +1,7% gg Vj +1,7% gg Vj +++ noch nicht veröffentlicht: Baden-Württemberg xx,x% gg Vm +0,1% gg Vm xx,x% gg Vj +1,6% gg Vj --------------------------------------------------------- Deutschland +0,2% gg Vm* +0,2% gg Vm (12.00 Uhr) +1,5% gg Vj* +1,6% gg Vj * = Prognose ===

