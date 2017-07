Der Kakaopreis bildete in den vorherigen Monaten um 1800 US-Dollar einen mehrmals getesteten und auch erneut gehaltenen Boden aus. Von dieser Unterstützung steigen die Notierungen derzeit nach oben an und finden sich aktuell über 2000 US-Dollar wieder. Das muss noch nicht alles sein.

Der Kakao Future musste von August bis April vergangenen Jahres eine deutliche Abwärtsbewegung durchlaufen, aber hatte in den Monaten ab Mitte April um 1800 US-Dollar einen tragfesten und in den folgenden Monaten mehrmals getestete Boden als Unterstützung gebildet. Von diesem stießen sich die Notierungen zuletzt erneut nach oben ab. Dabei überquerten sie in diesen Tagen die 2000 US-Dollar. Nun liegt ein entscheidender Schritt vor dem Kakaopreis: Nachdem der Kakao Future im bisherigen Jahresverlauf zwischen der Unterstützung und dem Jahreshoch um 2300 US-Dollar schwankte, wäre es entscheidend, eine die ...

