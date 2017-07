Bosch soll Medienberichten zufolge Teil des mutmaßlichen Auto-Kartells sein. Aus internen Papieren gehe hervor, dass das Unternehmen den Autobauern Vorschläge zur Abgasreinigung gemacht habe.

Auch der Zulieferer Bosch soll Medienberichten zufolge Teil des mutmaßlichen Auto-Kartells sein. Wie die "Bild am Sonntag" am Freitag unter Berufung auf interne Unterlagen berichtete, soll der Konzern den Autoherstellern in einer gemeinsamen Sitzung einen Vorschlag gemacht haben, wie sie Probleme bei der Diesel-Abgasreinigung schnell und günstig lösen könnten. In der Runde hätten die Autobauer von Schwierigkeiten mit Ablagerungen der Harnstofflösung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...