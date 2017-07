FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.07.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 615 (650) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS JUST EAT TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - BARCLAYS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2460 (2300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LADBROKES PRICE TARGET TO 165 (155) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5500 (5850) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2550 (2430) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2400 (1850) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RELX PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1340 (1300) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES DIAGEO TO 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - PRICE TARGET 2920 (2720) P, - BT GROUP -2.89% AFTER Q1 RESULTS - PROFIT DROP, REVENUE GROWTH SLOWING - CREDIT SUISSE CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 4700 (5000) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1260 (1100) PENCE - HOLD - DEUTSCHE BANK RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1837 (1795) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GKN PRICE TARGET TO 370 (384) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 224 (228) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 870 (900) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 1100 (1200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1075 (1050) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 145 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1125 (1100) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES GLENCORE TO 'CONVICTION BUY LIST' (BUY) - PRICE TARGET 400 (350) PENCE - IAG +0.93% AFTER Q2 RESULTS - BOOSTED QUARTERLY EARNINGS - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1250 (1000) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1515 (1350) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES LAIRD TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 170 (155) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5200 (5500) PENCE - 'BUY' - LBBW CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 4800 (5550) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8700 (8150) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS ASTRAZENECA TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PANMURE RAISES GEAR4MUSIC PRICE TARGET TO 920 (700) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 430 (425) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/S&P GLOBAL RAISES ASTRAZENECA TO 'HOLD' (STRONG SELL) - PRICE TARGET 4500 PENCE - S&P GLOBAL RAISES ANGLO AMERICAN TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 1300 (1100) PENCE - UBS RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 950 (890) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LADBROKES PRICE TARGET TO 170 (160) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 195 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2080 (2000) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob/stb