The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0022129248 HYPO NOE GRUPPE BK 05-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0147237934 UBS AG JERSEY 12/17 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1K0SX5 BRANDENBURG LSA 12/17 VAR BD00 BON EUR N

CA ZK8C XFRA DE000DB5DCP0 DT.BANK MTH 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VAB0 DZ BANK IS.C12 12/17 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3M64 LB.HESS.-THR. 0510B/003 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH2KA7 HSH NORDBANK IS 07/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA US00828EBK47 AFR. DEV. BK 16/17FLR MTN BD00 BON USD N

CA XFRA USU13905AB74 CENTENE CORP. 16/21 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS0310283709 INTERPIPE 07/17 BD00 BON USD N

CA XFRA US89356BAB45 TRANSCDA TRUST 16/76 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US904764AP26 UNILEVER CAP. 12/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US50066NAA37 KOREA LAND A. HSG14-17MTN BD02 BON USD N

CA XFRA USL2967VEC56 ENEL FIN.INTL 09/19 REGS BD02 BON USD N