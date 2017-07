The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2E4QH1 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4QJ7 IKB DT.IND.BK.MTN 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4QK5 IKB DT.IND.BK.MTN 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4QL3 IKB DT.IND.BK.MTN 17/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UBG3 DZ BANK IS.A782 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0LEA1 DEKA STUFENZINS ANL 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5D97 LB.HESS.THR.CARRARA07M/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5FD7 LB.HESS.-THR.IS.07C/2017 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5FE5 LB.HESS.THR.CARRARA07W/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5FH8 LB.HESS.THR.CARRARA07X/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6KP6 HSH NORDBANK ZS 6 17/20 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DW32 LBBW BHP1 BONS 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DW57 LBBW STUFENZINS 17/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DXA7 LBBW BAS BONS SZ 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DXN0 LBBW STUFENZINS 17/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DXP5 LBBW STUFENZINS 17/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DXQ3 LBBW BONS BSKT 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA US22822VAH42 CROWN CAST.I.NEW 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US912796NP00 US TREASURY BILL 01/25/18 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1577951988 IPD 3 17/22 FLR REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1577954149 IPD 3 17/22 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1654544136 DIAMOND (BC) 17/25 REGS BD02 BON EUR N

CA 18H XFRA CA74141E1043 PREVECEUTICAL MED. EQ00 EQU EUR N

CA BYNN XFRA FR0013269123 RUBIS INH. NOUV. EO 1,25 EQ00 EQU EUR Y