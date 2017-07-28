FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.07.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TC0 XFRA US87233Q1085 TC PIPELINES UTS 0.854 EUR
8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.160 EUR
XTE XFRA US29336U1079 ENLINK MIDSTREAM PART. 0.333 EUR
0E41 XFRA US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS 0.218 EUR
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TC0 XFRA US87233Q1085 TC PIPELINES UTS 0.854 EUR
8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.160 EUR
XTE XFRA US29336U1079 ENLINK MIDSTREAM PART. 0.333 EUR
0E41 XFRA US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS 0.218 EUR