FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TC0 XFRA US87233Q1085 TC PIPELINES UTS 0.854 EUR

8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.160 EUR

XTE XFRA US29336U1079 ENLINK MIDSTREAM PART. 0.333 EUR

0E41 XFRA US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS 0.218 EUR