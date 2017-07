FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

3CT XFRA US22357R1032 COVISINT CORP.

DS2P XFRA MHY2069P2006 DIANA CONTAIN. DL-,01

AW6 XFRA CH0121032772 ALLIED WORLD ASS.SF 4,10

RE6A XFRA CA7575243018 REDKNEE SOLUTIONS SV