FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.07.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 31.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.07.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

3P51 XFRA SG1V52937132 PARKWAY LIFE REAL ESTATE

S4LA XFRA PTS3P0AM0017 SONAE INDUSTRIA NAM. O.N.

UIQS XFRA IE00B5TZCY80 UBS ETFS-MSCI CA SF AACD