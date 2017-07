Trading with the new shares (NLG1VN0117) will end on 28 July 2017.



Identifiers:



Trading code: NLG1V ISIN code: FI0009900187 Orderbook id: 24283 Number of shares: 43 904 174



Trading ends:



Trading code: NLG1VN0117 ISIN code: FI4000252358 Orderbook id: 139986 Last trading day: 28 July 2017



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



**********************************************



TIEDOTE, 28.7.2017 OSAKKEET



KORJAUS: NURMINEN LOGISTICS OYJ: UUSIEN OSAKKEIDEN YHDISTELY



Korjaus uusien osakkeitten lukumäärään



Nurminen Logistics Oyj:n osakeannin uudet osakkeet (NLG1VN0117), yhteensä 29.229.764 kappaletta, otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 31.7.2017 alkaen. Kaupankäynti uusilla osakkeilla (NLG1VN0117) päättyy 28.7.2017.



Perustiedot:



Kaupankäyntitunnus: NLG1V ISIN-koodi: FI0009900187 id: 24283 Osakemäärä: 43.904.174



Kaupankäynti päättyy:



Kaupankäyntitunnus: NLG1VN0117 ISIN-koodi: FI4000252358 id: 139986 Viimeinen kaupankäyntipäivä: 28.7.2017



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260