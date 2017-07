(NEU: Baden-Württemberg)

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte entgegen den Erwartungen im Juli etwas zugenommen haben. Die Statistikämter von fünf Bundesländern meldeten bis zum späten Vormittag einen monatlichen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,4 Prozent. Für Deutschland (Veröffentlichung 12.00 Uhr) wird bisher ein Anstieg von 0,2 Prozent prognostiziert. In Bayern und Nordrhein-Westfalen erhöhten sich dadurch die Jahresteuerungsraten um 0,2 Prozentpunkt und in Baden-Württemberg um 0,1 Punkt. In Hessen und Sachsen blieben sie konstant, in Brandenburg sank sie leicht. Vor diesem Hintergrund ist es wahrscheinlich, dass die deutsche Inflationsrate steigt, anstatt, wie prognostiziert, zu sinken.

===

+++ veröffentlicht: Juli Juni Baden-Württemberg +0,4% gg Vm +0,1% gg Vm +1,7% gg Vj +1,6% gg Vj Nordrhein-Westfalen +0,4% gg Vm +0,1% gg Vm +1,8% gg Vj +1,6% gg Vj Bayern +0,4% gg Vm +0,1% gg Vm +1,6% gg Vj +1,4% gg Vj Hessen +0,4% gg Vm +0,1% gg Vm +1,9% gg Vj +1,9% gg Vj Brandenburg +0,4% gg Vm +0,2% gg Vm +1,4% gg Vj +1,5% gg Vj Sachsen +0,3% gg Vm +0,2% gg Vm +1,7% gg Vj +1,7% gg Vj --------------------------------------------------------- Deutschland +0,2% gg Vm* +0,2% gg Vm (12.00 Uhr) +1,5% gg Vj* +1,6% gg Vj * = Prognose ===

