Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Kitzbühel (pts014/28.07.2017/11:00) - Vertrauen, Erfahrung und Kompetenz. Diese Werte sowie die überzeugende Vermarktung wertvoller Immobilien in Kombination mit beispielloser Beratung und ausgesprochener Verschwiegenheit sorgen für unvergleichliche Vermarktungsdienstleistungen bei FIRST Kitzbühel in Tirol. Luxusimmobilien für First-Class-Lösungen Der Immobilien-Spezialist aus Kitzbühel stellt ein detailliertes Konzept vor, das auch anspruchsvolle Erwartungen erfüllt. Maßgeschneiderte Lösungen stehen für jede Kaufabwicklung bereit. Die Immobilienmakler aus Österreich vermitteln, vermarkten und entwickeln First-Class-Immobilien zum Kaufen und Mieten in exklusiven Lagen - egal, ob Penthouse-Wohnungen, Villen, Grundstücke aber auch Bauernhäuser oder Chalets: FIRST Kitzbühel gewährleistet eine individuelle Lösung auf höchstem Niveau. Umfassender Service FIRST gestaltet ihren Kunden den Besuch in den Kitzbüheler Alpen besonders komfortabel. Services des Immobilienmaklers beinhalten: die Reservierung von Hotelzimmern, Restaurants, Skikursen in den Tiroler Bergen oder Einkaufsberatungen und Besichtigungen kultureller Sehenswürdigkeiten. Die interne Fachabteilung steht für juristische und steuerrechtliche Anliegen zur Seite. Nach dem Erstehen einer Luxusliegenschaft sorgt FIRST auf individuelle Anfrage für Hauspersonal, Einrichtungen oder Handwerker. Eine einzigartige Zusatzleistung ist das Buchen eines Helikopterfluges, bei dem die künftigen Besitzer ihre Immobilie aus der Vogelperspektive betrachten können. Das gesamte Profil auf der neuen Webseite Erste Impressionen sowie Preise und Informationen können auf der neuen Webseite http://www.firstkitzbuehel.com gesammelt werden. - die Premium Selection von FIRST bietet erstklassige Villen und Landhäuser die keine Wünsche offen lassen! Über FIRST Kitzbühel FIRST Kitzbühel vermittelt exklusive Immobilien wie Häuser und Wohnungen in Kitzbühel in Tirol, Österreich. Ob Penthouse Wohnungen in Premium Lage, Villen, Grundstücke oder Bauernhäuser, Landhäuser und Chalets: Die Immobilienmakler von FIRST Kitzbühel Tirol bieten Luxusimmobilien zum Kaufen und Mieten sowie Verkaufen. Immobilien Preise Informationen der Kitzbüheler Alpen für das passende Haus, Wohnung, Villa, Bauernhaus oder Landhaus sowie Chalet finden und bei FIRST Kitzbühel exklusive Immobilien in Kitzbühel in Tirol kaufen oder mieten. (Ende) Aussender: FIRST Kitzbühel Immobilien Ansprechpartner: Sophie-Frédérique Rings Tel.: +43 5356 66604 E-Mail: office@firstkitzbuehel.com Website: www.firstkitzbuehel.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170728014

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2017 05:00 ET (09:00 GMT)