Der deutsche Aktienmarkt wankt … und nach dem plötzlichen Abwärtsschub der US-Technologiebörse Nasdaq beginnt nun auch der unser TecDAX ein wenig zu wackeln. Doch der Wafer-Hersteller Siltronic (ISIN DE000WAF3001), eine "Tochter" der im MDAX notierten Wacker Chemie, koppelt sich ab und kratzt am bisherigen Verlaufsrekord (88,85 Euro). Grund: Hier wurden heute Früh Quartalszahlen vorgelegt, die den Marktteilnehmern gefallen mochten.

Siltronic hatte bereits am 11. Juli die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben, das wurde im Zuge der Zahlen nun bestätigt. Zugleich setzte sich die Steigerung des Nettogewinns und der Umsätze im 2. Quartal fort. Und die Analysten rechnen mit einem gewaltigen Gewinnsprung von 40 Cent pro Aktie im Vorjahr auf 4,60 Euro in 2017. 2018 sollen sogar sieben Euro drin sein, nachdem Siltronic in den Jahren vor 2016 im roten Bereich operiert ...

