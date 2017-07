In den ersten sechs Monaten haben einer aktuell vorgelegten Statistik von ZSW und BDEW die Photovoltaik-Anlagen in Deutschland insgesamt knapp 22 Milliarden Kilowattstunden Solarstrom produziert. Ein Zuwachs um 13,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Deckung des deutschen Strombedarfs ist im ersten Halbjahr 2017 um zwei auf 35 Prozent angestiegen. Die Windkraft trug am meisten dazu bei, gefolgt von der Biomasse und der Photovoltaik, wie die am Freitag vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und dem Bundesverband ...

