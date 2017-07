"Wir sind mit der Performance zufrieden und werden die Prognose für das Gesamtjahr erfüllen", erklärt Prof. Dr. Aldo Belloni, Vorsitzender des Vorstands bei Linde. Zu dem Anstieg haben vor allem eine weiterhin stabile Entwicklung in den Segmenten Emea und Asien/Pazifik sowie ein höherer Umsatz der Engineering Division beigetragen. Das operative Konzernergebnis aus fortgeführten Aktivitäten stieg um 4,3 % auf 2,12 Mrd. Euro (Vj. 2,04 Mrd. Euro). Bereinigt um Währungseffekte lag der Konzernumsatz 2,8 % über dem Vorjahr. Das operative Konzernergebnis erhöhte sich währungsbereinigt um 2,4 %. Die operative Konzernmarge lag mit 24,5 % auf dem Niveau des Vorjahres (Vj. 24,6 %).

Mit den Programmen "Focus" und "LIFT" verfolgt Linde auch im Jahr 2017 konzernweit nachhaltige Maßnahmen zur Steigerung seiner Effizienz. Für Lift sollen bis Ende 2017 voraussichtlich insgesamt Aufwendungen in Höhe von rund 400 Mio. Euro anfallen und als Sondereinflüsse klassifiziert. Für das Gesamtjahr 2016 wurden davon bereits 116 Mio. Euro erfasst; im ersten Halbjahr 2017 weitere 134 Mio. Euro. Zudem sind in Verbindung mit dem geplanten Zusammenschluss mit Praxair Aufwendungen in Höhe von rund 27 Mio. Euro als Sondereinflüsse angefallen. Im ersten Halbjahr 2017 betrugen die Sondereinflüsse somit insgesamt 161 Mio. Euro (Vj. 39 Mio. Euro).

Gases Division legt weiter zu

In der Gases Division erwirtschaftete Linde im ersten Halbjahr 2017 einen Umsatz von 7,57 Mrd. Euro und lag damit um 3,3 % über dem Vorjahr (Vj. 7,33 Mrd. Euro). Bereinigt um Währungs- und Erdgaspreiseffekte betrug das Umsatzplus 0,3 %. Das operative Ergebnis lag mit 2,17 Mrd. Euro um 3,5 % über dem Vorjahr (Vj. 2,093 Mrd. Euro). Der währungsbereinigte Anstieg betrug 1,8 %. Die operative Marge lag mit 28,6 % auf Vorjahresniveau (Vj. 28,6 %).

Im Segment Emea (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) lag der Umsatz in den ersten sechs Monaten 2017 mit 2,95 Mrd. Euro um 3 % über dem Vorjahresniveau (Vj. 2,861 Mrd. Euro). Auf vergleichbarer Basis entsprach dies einem Umsatzanstieg von 2,9 %. Das operative Ergebnis erreichte 924 Mio. Euro ...

