Brüssel - Die Wirtschaft Kasachstans wächst wieder - erstmals seit zwei Jahren, so Christoph Witte, Deutschland-Chef des belgischen Kreditversicherers Credendo.Denn nachdem das Land über 14 Jahre lang ein BIP-Wachstum von durchschnittlich über sieben Prozent habe verbuchen können, habe sich die Lage in den vergangenen zwei Jahren zusehends verschlechtert. 2016 habe das BIP gar bei 1,1 Prozent notiert. Grund für diese drastische Entwicklung sei ein dreifacher Schock gewesen: Zum einen habe der Ölpreisverfall Kasachstan hart getroffen, da Öl die wichtigste Quelle von Leistungsbilanzeinahmen und Staatseinkünften darstelle. Zum anderen sei der verbündete Nachbar Russland in eine Wirtschaftskrise geraten, welche zugleich von einem Währungsverfall des Rubels begleitet worden sei. Der dritte negative Faktor sei der Konjunkturabschwung in China gewesen, der wichtigste Handelspartner Kasachstans. Infolge dieser Ereignisse seien die Leistungsbilanzeinnahmen Kasachstans eingebrochen. Dies habe wiederum dazu geführt, dass die Leistungsbilanz 2015 ein Defizit verzeichnet habe, welches sich 2016 sogar weiter vergrößert habe.

