Bremen (ots) - Simone Buchholz gewinnt den Radio Bremen-Krimipreis 2017 Preisverleihung am 13. September in Bremen



Der Radio Bremen-Krimipreis 2017 geht an Simone Buchholz, Autorin der Chastity Riley-Reihe. Das gab die Jury des Radio Bremen-Krimipreises heute (28.7.) bekannt.



Simone Buchholz hat die Jury mit wunderbaren Formulierungen, einer überzeugenden Ermittlerfigur, einer schlüssigen Krimihandlung und einer ganz eigenen Atmosphäre überzeugt.



"Das Schreiben von Simone Buchholz ist von einem tiefen Verständnis für menschliches Handeln und seine Beweggründe geprägt und lässt die Leser miterleben, wie ihre Heldin Chastity Riley immer wieder an ihre Grenzen stößt und doch immer wieder Möglichkeiten findet, sie zu überwinden. Fast eine eigene Rolle spielt dabei die Nacht in Hamburg", gratuliert Jutta Günther, Jurysprecherin und Koordinatorin des Radio Bremen-Krimipreises. Simone Buchholz ist die 17. Preisträgerin.



Die 1972 geborene Journalistin und Schriftstellerin lebt seit Jahren in Hamburg. Dort lässt sie auch ihre Hauptfigur agieren, die unkonventionelle Staatsanwältin Chastity Riley. Mit ihren Büchern um diese ungewöhnliche Ermittlerin hat Simone Buchholz seit Jahren Erfolg. Der bisher jüngste Band der Reihe, "Blaue Nacht", landete im Mai 2016 auf Anhieb auf Platz 1 der KrimiZEITBestenliste von ZEIT und Nordwestradio. Simone Buchholz wurde mit dem Deutschen Krimi Preis 2017 und dem Crime Cologne-Award 2016 ausgezeichnet.



Preisverleihung am 13. September



Verliehen wird der Radio Bremen-Krimipreis am Mittwoch, 13. September 2015, um 19.30 Uhr, erstmals im Rangfoyer des Theater Bremen. Der Preis wird im Rahmen der großen Radio Bremen-Krimi-Nacht übergeben, bei der neben der Preisträgerin auch der Kriminalroman-Autor Volker Kutscher und die Bremer Krimi-Autorin Rose Gerdts-Schiffler zu Gast sein werden. Beide stehen stellvertretend für ein aufregendes Genre: Kriminalromane in der Großstadt - sei es Hamburg, Berlin oder Bremen. Vielleicht gar der Krimi im Stadtstaat? Der City-Krimi wird auch Gesprächsthema des Abends im Rangfoyer des Theater Bremen sein.



Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Australier Nick Gibbs mit seiner Mischung aus Funk, Soul, Jazz und Reggae. Moderiert wird der Abend von Radio Bremen-Moderatorin Hilke Theessen. Die Veranstaltung ist Teil des 20. Bremer Krimifestivals "Prime Time - Crime Time", das vom 13.September bis zum 1.Oktober 2017 stattfindet.



Bremen Zwei sendet die Aufzeichnung der Großen Radio-Bremen-Krimi-Nacht am Dienstag, 19. September 2017, um 21.05 bis 22 Uhr.



Der Radio Bremen-Krimipreis



Der Radio Bremen-Krimipreis zählt zu einem der renommiertesten Krimipreise in Deutschland und zeichnet jedes Jahr ein qualitativ herausragendes Werk der deutschen oder internationalen Krimiliteratur aus. Er ist mit 2.500 EUR dotiert. Der Jury gehören an: - Martina Bittermann, Radio Bremen-Redakteurin - Jutta Günther, Radio Bremen-Redakteurin und Krimibestenliste-Jurorin - Dr. Lore Kleinert, Journalistin und als Gastjuror - Jan Metzger, Intendant von Radio Bremen.



Ein Pressefoto von Simone Buchholz kann beim Suhrkamp Verlag (werbung@suhrkamp.de) angefragt werden.



