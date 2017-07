PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Gemischt ausgefallene Unternehmensberichte waren dem Markt ebenso keine Stütze wie die US-Börsen, wo am Vorabend vor allem Technologiewerte unter Druck geraten waren. Auch der starke Euro hinterließ weiter seine Spuren: Die Gemeinschaftswährung lag zuletzt wieder über der Marke von 1,17 US-Dollar.

Der EuroStoxx 50 fiel am späten Vormittag um 0,99 Prozent auf 3458,59 Punkte. Er machte so die bislang im Wochenverlauf mühsam erarbeiten Gewinne fast wieder zunichte: seit der Vorwoche liegt er nur noch knapp mit 0,2 Prozent im Plus. Deutlich nach unten ging es am Freitag auch bei den wichtigsten Länderindizes: der CAC-40 verlor in Paris 1,33 Prozent auf 5117,86 Zähler. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,74 Prozent auf 7388,06 Punkte bergab.

Entsprechend der Tendenz in New York standen auch in Europa die Technologiewerte nicht hoch im Kurs: ihr Teilindex büßte zuletzt 1,5 Prozent ein. Experten sprachen von Gewinnmitnahmen, auch weil der Online-Händler Amazon am Vorabend mit einem deutlichen Gewinneinbruch überraschte. Sie wagten angesichts der Kursentwicklung an der Nasdaq einen Vergleich zur Situation vor sieben Wochen, als auf eine Rekordjagd plötzliche Verluste folgten.