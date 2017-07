Der Kupferpreis ist in den letzten Tagen kräftig gestiegen. Für viele Experten ist das ein Signal dafür, dass die Weltwirtschaft an Dynamik zunehmen wird. Wegen seiner angeblichen Prognosefähigkeit wird der Kupferpreis nämlich seit langem als "Dr. Copper" bezeichnet, der den Konjunkturtrend voraussagen kann. Was ist dran an diesem Glauben?Um fast sechs Prozent hat der Kupferpreis allein in dieser Woche zeitweise zugelegt, nachdem er monatelang seitwärts tendiert hatte. Seit Jahrebeginn beträgt das Plus inzwischen über 15 Prozent. An den Börsen wird diese Bewegung aufmerksam beobachtet, gilt der jüngste Preisanstieg doch als Beleg dafür, dass die Weltwirtschaft die Phase des sehr moderaten Wachstums der letzten Jahre hinter ...

