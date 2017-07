"Danke, es funktioniert", so ein Leser der monatlichen AKTIONÄR Turnaround-Formel. Schon nach wenigen Wochen ist eine Aktie 300 Prozent gestiegen. Auch in der Breite steigen vom System vorselektierte Aktien schneller als der Markt, und das bei einer reinen Aktien-Strategie: Im letzten Monat hat das von Dr. Dennis Riedl und Florian Söllner geführte Musterdepot um weitere 4,5 Prozent zugelegt, seit Auflage am 17. Februar nun um 29,8 Prozent. Das Marktumfeld ist gut - und der Zeitpunkt ideal, jetzt in Aktien mit Turnaround-Signalen einzusteigen.

