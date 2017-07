Für einen guten Überblick über die Unternehmensentwicklung ist ein Quartalsbericht ein gutes Instrument, da er die einzelnen Berichte der abgelaufenen Periode sehr gut zusammenfasst. Und für das junge australische Entwicklungsunternehmen Spitfire Materials Ltd. (ASX: SPI; WKN: A0M6KQ; ISIN: AU000000SPI6) war es ein gutes Quartal. Betrachten wir vorweg die Highlights: Die Akquisition der nicht gelisteten Admiral Gold wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Spitzenkräfte Neill Biddle und John Young (ehemals Pilbara Minerals) konnten als Direktoren gewonnen werden. Mit nur 3.000 Bohrmeter auf dem Mulwarrie-Gold-Projekt konnten exzellente Mineralisierungen gefunden werden. AUD 4,5 Mio. an frischem Kapital wurde eingeworben. Die Details: Das Goldprojekt Alice River in Queensland und das Goldprojekt Mulwarrie in Westaustralien wurden durch die Übernahme von Admiral Gold in das Projektportfolio von Spifire Materials eingegliedert. Fortan besitzt Spitfire Materials neben den beiden oben angeführten noch mit Yoda und England insgesamt 4 Goldprojekte. Das South Woodie Woodie Manganprojekt in Westaustralien ist als Manganprojekt das bislang 5. Projekt im Unternehmen. Wesentlich verstärkt wurde die Unternehmensführung mit der Aufnahme von zwei Spezialisten. Neill Biddle und John Young waren beide zuvor bei Pilbara Minerals tätig, und auch dort die Visionäre und Wegbereiter, die das Unternehmen vom Pennystock zu einer...

