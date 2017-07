STUTTGART (dpa-AFX) - Das Diesel-Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart mit der Empfehlung möglicher Fahrverbote ist aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ein gutes Signal für alle deutschen Großstädte. "Es wird zukünftig nicht mehr möglich sein, die Luft in unseren Städten mit giftigem Dieselabgas zu verschmutzen", sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch am Freitag nach der Verkündung der Entscheidung.

Das Gericht hatte einer Klage der DUH stattgegeben und das Land Baden-Württemberg verpflichtet, mehr für den Gesundheitsschutz der Bürger zu tun als bisher geplant. Fahrverbote seien dabei das einzig wirksame Mittel, deuteten die Richter an. Laut Resch ist das Signal an die Autobranche: "Es muss Schluss sein mit dem Verkauf schmutziger Diesel." Bei Nachrüstungen älterer Motoren reiche ein Software-Update nicht aus. "Sie müssen es so machen, dass es funktioniert."

Am 2. August soll bei einem nationalen Diesel-Gipfel in Berlin unter anderem klar werden, wie genau sich die Autoindustrie die Nachrüstung solcher Dieselmotoren vorstellt, die bislang nicht die strengste Abgasnorm Euro-6 einhalten./rob/DP/stw

AXC0159 2017-07-28/12:20