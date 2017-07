Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-07-28 / 11:51 *Augsburg, 28. Juli 2017. - *Die WALTER Beteiligungen und Immobilien AG (WBI) konnte den erfahrenen Immobilienexperten Rico Wolfer als Leiter für den Bereich Property-Management gewinnen. Der 47-Jährige verfügt über einen qualifizierten Hintergrund in der Immobilienwirtschaft und war zuletzt langjährig bei der PATRIZIA Deutschland GmbH als Prokurist für das Property-Management tätig. Bei der WBI wird er als Direktor ebenfalls den Bereich Property-Management verantworten. Dies ist einer von drei zentralen Bereichen der unternehmerisch agierenden Investmentgesellschaft, neben den Unternehmensbeteiligungen und der Projektentwicklung. Den Geschäftsbereich Property-Management wird das bankenunabhängige Familienunternehmen durch Zukäufe im eigenen Portfolio und die Übernahme von Drittmandaten weiter ausbauen. Sowohl die Projektentwicklung wie auch das Asset- und Property-Management vollzieht WBI mit eigenen, langjährig erfahrenen Mitarbeitern*. * Über die *WALTER Beteiligungen und Immobilien AG, Augsburg* Die WALTER Beteiligungen und Immobilien AG, Augsburg, ist eine unternehmerisch agierende Investmentgesellschaft, die in mittel- und langfristige Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen sowie in Immobilienprojekte für den Eigenbestand und Projektentwicklungen investiert. Das mit hohem Eigenkapital ausgestattete, familiengeführte Unternehmen verfügt über umfassende Kompetenz auf dem Gebiet des Aufbaus, der Führung und der Weiterentwicklung von Firmen unterschiedlicher Größenordnung und deckt im Immobilienbereich die gesamte Wertschöpfungskette für Neubau- und Bestandsprojekte ab. Für weitere Informationen stehen Ihnen gerne zur Verfügung: *WALTER Beteiligungen und Immobilien AG*, Böheimstraße 8, 86153 Augsburg Vorstandssekretariat, Marlene Graeser, Telefon 0821 650510-21, marlene.graeser@walterag.de *Medienkontakt:* Sebastian Brunner Unternehmenskommunikation Mobil: 0175/5604673 sebastian.brunner@brunner-communications.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Sebastian Brunner Communications Schlagwort(e): Immobilien 2017-07-28 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 596743 2017-07-28

