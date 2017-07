Aus Montafoner Sommer wurde Montafoner Resonanzen: Neuer Name, internationale Stars wie Maurice Steger und besondere Spielorte



Schruns (ots) - Der Montafoner Sommer ist Geschichte. Nicht allerdings die Veranstaltungsreihe selbst. Diese heißt nun Montafoner Resonanzen. Das Wort Resonanzen soll den Fokus der Reihe auf die verschiedenen musikalischen Schwerpunkte hervorheben und keine zeitliche Einschränkung mit sich ziehen. "Nach zwei Übergangsjahren freuen wir uns, unter dem neuen Namen in die Zukunft zu starten", erklären Standesrepräsentant Herbert Bitschnau und Montafon Tourismus Geschäftsführer Manuel Bitschnau.



Als organisatorischer Leiter bleibt dem kleinen, aber feinen Festival Markus Felbermayer erhalten. Der mehrjährige Begleiter der Veranstaltungsreihe und umtriebige Kulturschaffende aus dem Montafon zeichnet für das facettenreiche Programm der ersten Auflage der Montafoner Resonanzen verantwortlich. Vom 3. August bis 9. September 2017 stellt das Kulturfestival sechs verschiedene Genres in den Mittelpunkt: Barock (3. bis 6. August), Kammermusik (10. bis 13. August), Jazz (14. August bis 19. August), Volksmusik (25. bis 27. August), Cross-Over (31. August bis 2. September) und Orgel (7. bis 9. September).



Das Kulturfestival hat sich in den vergangenen Jahren auch über die Grenzen hinaus einen Namen gemacht. Sowohl von Künstlern als auch von Besuchern werden die persönlichen Begegnungen bei den Konzerten als außergewöhnlich beschrieben. Einen hohen Stellenwert haben neben der internationalen Besetzung und den Konzertprogrammen auch die Spielorte: "Kirchen, das Kloster Gauenstein oder Formate wie das Jazz Picknick machen jedes Konzert zu etwas ganz Besonderem", so Felbermayer.



Felbermayer ist es gelungen, hochkarätige Musiker ins Montafon zu holen. Allen voran der Blockflöten-Virtuose Maurice Steger. "Ich freue mich sehr, die Montafoner Resonanzen als ?Artist in Residence? zu eröffnen. Auf die viel gelobte Akustik der Wallfahrtskirche Tschagguns und der Barockkirche Bartholomäberg bin ich sehr gespannt", so der Schweizer Musiker. Gemeinsam mit Hille Perl (Viola da Gamba) und Olga Watts (Cembalo) gestaltet er am Donnerstag, dem 3. August, das Eröffnungskonzert in der Pfarrkirche Tschagguns.



Das gesamte Eröffnungswochenende steht ganz im Zeichen des Barock. Am Freitag, dem 4. August, präsentieren Maurice Steger und Olga Watts in der Pfarrkirche Bartholomäberg unerhörte Musik. Ein weiteres Barock-Konzert erwartet Musikliebhaber am Samstag, dem 5. August, in der Alten Pfarrkirche Vandans. The Dorian Consort stellt auf modernem Instrumentarium die barocke Musiksprache der klassischen gegenüber. Zum Abschluss des ersten Festival-Wochenendes nutzt der deutsche Gitarrist Frank Bungarten den intimen Rahmen im Schrunser Kapuzinerkloster Gauenstein für ein stilistisch vielfältiges Recital.



Mehr Informationen: www.montafon.at/montafoner-resonanzen



