Mittwoch, 6. September 2017, 20:15 Uhr



Aktenzeichen XY... ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Kriminalfälle



Zwei Überfälle - ein Täter Eine Geschäftsfrau wird auf offener Straße überfallen. Auf der Flucht verliert der Täter seine Mütze. Fünf Jahre später klingelt derselbe Mann bei seinem nächsten Opfer an der Tür.



Blitzschnell zugeschlagen Ein Juwelier schützt sich, so gut es geht, vor Räubern. Doch obwohl der Unternehmer an alles gedacht hat, kann er den Überfall nicht verhindern.



Auf der Suche nach dem Motiv XY international: Ein Elektriker wird in Österreich erschossen. Trotz aller Bemühungen - die Tat bleibt rätselhaft. Die Suche nach einem Motiv führt die Ermittler auch nach Deutschland.



Banküberfälle mit Riesenbeute Zwei Bankräuber überfallen Sparkassenfilialen in Rheinland-Pfalz. Die Beute liegt im sechsstelligen Bereich. Aber die schwer bewaffneten Täter machen Fehler.



Der XY-Preis 2017 Zehn Jugendliche gehen mit Messern und Golfschlägern auf zwei Gleichaltrige los. Mehrere Erwachsene schauen tatenlos zu - nur eine 17-Jährige greift beherzt ein und verhindert Schlimmeres.



