Von Uwe Nespethal und Prof. Dr. Wolfgang Blättchen, Blättchen Financial Advisory Im 2. Quartal 2017 fanden insgesamt 47 Anleiheplatzierungen von 13 Emittenten mit einem Gesamtvolumen von 24,7 Mrd. EUR an institutionelle Investoren statt. Im gesamten Halbjahr 2017 konnte ein Volumen von 68,9 Mrd. EUR oder 105 Anleihen platziert werden. Damit wurde bereits in den ersten sechs Monaten nahezu das gesamte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...