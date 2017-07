Frankfurt - Der Internationale Getreiderat IGC hat seine Schätzung für die weltweite Getreideernte 2017/18 um 11 Mio. auf 2,038 Mrd. Tonnen reduziert, so die Analysten der Commerzbank.Knapp die Hälfte der Abwärtsrevision sei auf Mais entfallen, wo die Ernte in den USA um 5 Mio. Tonnen niedriger ausfallen solle als bislang erwartet. Der globale Maismarkt solle ein beträchtliches Defizit von 34 Mio. Tonnen aufweisen und die weltweiten Lagerbestände in der Folge auf 197 Mio. Tonnen absinken. Seine Ernteschätzung für Weizen habe der IGC um 3 Mio. Tonnen gesenkt. Hier rechne der IGC nur mit einem Angebotsdefizit von 3 Mio. Tonnen und in der Folge mit einem geringen Rückgang der weltweiten Lagerbestände auf weiterhin sehr hohe 241 Mio. Tonnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...