Frankfurt - Zum Ende einer turbulenten Handelswoche, die den LME-Industriemetallindex bislang um etwa 4% auf den höchsten Stand seit Mai 2015 geführt hat, geben die Metallpreise leicht nach, so die Analysten der Commerzbank.Kupfer stehe dennoch vor dem größten Wochengewinn seit fünfeinhalb Monaten. Die heute Abend von der CFTC und nächsten Dienstag von der LME zur Veröffentlichung anstehenden Daten zur Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer würden zeigen, wie stark der Preisanstieg der Metalle in dieser Woche spekulativ getrieben gewesen sei. Während die Industriemetalle also stark zugelegt hätten, habe sich der Eisenerzpreis in Singapur in dieser Woche kaum bewegt. Mit rund 67 USD je Tonne notiere er aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Für Eisenerz sei es in der Woche davor deutlicher nach oben gegangen.

