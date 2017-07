Frankfurt - Laut Angaben des auf Edelmetalle spezialisierten Research-Instituts Thomson Reuters GFMS ist die globale physische Goldnachfrage im ersten Halbjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 17% auf 1.895 Tonnen gestiegen, so die Analysten der Commerzbank.Dennoch habe demnach in diesem Zeitraum ein Angebotsüberschuss bestanden, da die Gold-ETFs deutlich weniger Gold gekauft hätten als im Jahr zuvor. Laut GFMS habe Indien China wieder als weltweit größten Goldkonsumenten abgelöst. Denn während in China die Goldnachfrage gefallen sei, habe sie in Indien im Vorfeld der Einführung der Mehrwertsteuer auf Goldkäufe deutlich angezogen. Im dritten Quartal sehe GFMS daher nur eine verhaltene indische Goldnachfrage. Diese wie auch die Goldnachfrage in Asien allgemein solle erst im vierten Quartal saisonbedingt wieder anziehen. Dann sollte sich auch die Investmentnachfrage in den westlichen Ländern wieder erholen.

