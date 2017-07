Frankfurt - Der Brentölpreis handelt am Morgen bei 51,5 USD je Barrel auf dem höchsten Niveau seit Ende Mai, so die Analysten der Commerzbank.Noch immer würden die für August angekündigten Kürzungen der Ölexporte Saudi-Arabiens nach wirken, zumal auch andere OPEC-Länder wie Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate diesem Beispiel folgen möchten. Dadurch würde sich der Lagerabbau in den USA im kommenden Monat fortsetzen. Die Analysten der Commerzbank erachten die Ankündigung von Exportsenkungen als gut verkauftes Marketing. Denn aufgrund eines höheren Eigenbedarfs in den Sommermonaten stehe Saudi-Arabien weniger Rohöl zum Export zur Verfügung.

Den vollständigen Artikel lesen ...