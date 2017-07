Berlin/Hamburg (ots) - Die Verbände der deutschen Mineralölbranche haben gemeinsam die neue Website www.blickpunkt-oel.de veröffentlicht. Die Seite bietet einen prägnanten Überblick über die Bedeutung von Mineralölprodukten heute und in Zukunft - von Benzin, Diesel und Heizöl bis hin zu Bitumen und Schmierstoffen.



Das breite Einsatzgebiet zeigt, dass Mineralölprodukte aus unserer heutigen Welt nicht wegzudenken sind. Mineralöl ist nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, sondern bietet neben einer hervorragenden Versorgungs-Infrastruktur viele weitere Vorteile: etwa die schnelle und permanente Verfügbarkeit. Dabei ist beim "klassischen" Erdöl nicht Schluss: Die Branche arbeitet im Sinne des Klimaschutzes an Innovationen, die den CO2-Abdruck von flüssigen Energieträgern in Zukunft deutlich reduzieren oder sogar ganz verschwinden lassen. Diese Entwicklungen sowie Wissenswertes zu den Ölprodukten von heute und morgen werden auf der Seite künftig regelmäßig aktuell und aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet.



Hinter der Website stehen die Verbände Eurobitume, Institut für Wärme und Oeltechnik e. V. (IWO), MEW Mittelständische Energiewirtschaft Deutschland e. V., Mineralölwirtschaftsverband e. V. (MWV), UNITI Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen e. V. und Verband Schmierstoff-Industrie e. V. (VSI).



Pressekontakt: Institut für Wärme und Oeltechnik e. V. (IWO) Kerstin Ketels Süderstraße 73 a, 20097 Hamburg Tel +49 40 235113-44 Fax +49 40 235113-29 info@blickpunkt-oel.de; www.blickpunkt-oel.de