Noch fünf Tage bis zur Eröffnung des Maschseefestes am 2. August 2017! Dann heißt es wieder - Schlemmen, Feiern und Genießen mitten in Hannovers City. Vom 2. bis zum 20. August 2017 haben die rund 2 Millionen Besucher an 19 Tagen die Möglichkeit, beim größten Volksfest im Norden Deutschlands, kostenlose Konzerthighlights unter freiem Himmel, spannende Aktionen auf dem Wasser sowie jede Menge internationale kulinarische Köstlichkeiten zu genießen. Ein spannendes Rahmenprogramm aus Kleinkunst und Comedy rundet das Angebot ab. Für die Kleinsten werden vielfältige Attraktionen, von der Hüpfburg über die Piratenfahrt bis zum Kinderschminken, auf der Kinderwiese geboten.



Das mediterrane Flair rund um den Maschsee verspricht Entspannung und Urlaubsflair mitten in der Stadt - auf der wohl größten Open-Air-Party Norddeutschlands!



Alle Gastronomen rund um den See, sowie das Programm gibt es unter: www.maschseefest.de



