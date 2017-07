Ein bereits bekanntes Muster der vergangenen Wochen scheint an der Wall Street eine Neuauflage zu erleben. Nach einem Rekordhoch der Nasdaq drehte die technologielastige Börse am Vortag unversehens ins Minus. Damit scheint sich der volatile Handel der Technologiewerte zu wiederholen. Am Freitag deutet der Aktienterminmarkt auf eine etwas leichtere Eröffnung am breiten Kassamarkt hin, für die Nasdaq könnte es aber deutlicher gen Süden gehen. Am Vortag hatten die bislang am besten gelaufenen Technologiewerte ihren schwärzesten Tag seit drei Wochen. Das Schreckgespenst übertrieben hoher Bewertungen im Technologiesektor scheint wieder umzugehen, nachdem Facebook auf Allzeithoch geklettert waren. Befeuert werden die Sorgen zudem von Amazon, die vorbörslich um 2,9 Prozent nachgeben. Der Online-Händler verbuchte einen Gewinneinbruch um 77 Prozent im abgelaufenen Quartal.

Belastet wird der Markt aber auch von der immer deutlicher zu Tage tretenden Handlungsunfähigkeit von US-Präsident Donald Trump. Dieser Umstand lasse eine baldige Steuerreform immer unwahrscheinlicher erscheinen, heißt es im Handel. Trump hat im Streit um die Gesundheitsreform erneut eine herbe Niederlage einstecken müssen. Der Senat lehnte es mit knapper Mehrheit ab, das Gesundheitssystem seines Vorgängers Barack Obama zumindest teilweise abzuschaffen. "Um es klar zu sagen, ohne die Stimuli und die Steuerreform können wir uns von Trumps Traum verabschieden. BIP-Wachstumsraten von 3 Prozent oder mehr, die er versprochen hatte, werden wohl so bald nicht das Tageslicht erblicken", sagt Marktanalyst Naeem Aslam von ThinkMarkets. Wie weit die US-Wirtschaft von Trumps Traum entfernt ist, können Anleger noch vor der Startglocke selbst überprüfen. Denn dann steht das US-BIP zum zweiten Quartal auf der Agenda. Erwartet wird immerhin ein Wachstum von annualisiert 2,7 Prozent.

July 28, 2017 06:40 ET (10:40 GMT)

