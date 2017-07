Frankfurt - Das Wochenhoch bei 162,67 wurde am Montag erreicht und mit dem Rücksetzer bis 161,56 hat der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) an Kraft verloren, berichten die Analysten der Helaba.In der Erholungsbewegung habe kein neues Hoch mehr markiert werden können, mithin gelte das 38,2%-Retracement noch nicht als nachhaltig überwunden. Während die quantitativen Indikatoren auf Tagesbasis als konstruktiv anzusehen seien, sei das Bild im Wochenchart noch getrübt. Auf der Oberseite sei zudem die Hürde bei 163,03 in Form der 100-Tages-Linie des Septemberkontraktes zu nennen. (28.07.2017/alc/a/a)

