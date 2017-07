BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen sehen sich durch das Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart zur Luftverschmutzung durch Diesel-Motoren bestätigt. Die Partei verlangt nun, dass bei Millionen Dieselautos in Deutschland auch an Motor und Abgasreinigung nachgebessert werden muss, damit die Luft in den Städten sauberer wird. "Das Urteil hat weitreichende Folgen. Das Gericht hat Software-Updates als unzureichend vom Tisch gewischt. Das ist die billigste Lösung für die Hersteller, die aber nichts bringt", sagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer dieser Nachrichtenagentur.

Eigentlich wollten die Autohersteller, die Bundesregierung und die Bundesländer kommenden Mittwoch beim Nachrüstgipfel beschließen, Selbstzünder mit den Schadstoffklassen Euro 5 und Euro 6 per Softwareupdate sauberer zu machen. Die Updates sollten dafür sorgen, dass die Autos weniger giftige Stickoxide in die Luft blasen. Durch den Richterspruch droht dieser Plan, Makulatur zu werden. "Jetzt muss die Bundesregierung die Hersteller in die Pflicht nehmen: es wird vernünftig auch mit Hardware nachgerüstet, auch wenn das mehr kostet", verlangte Krischer.

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte am Freitag entschieden, dass reine Softwarelösungen nicht ausreichend seien, um die Stickoxidbelastung in der baden-württembergischen Landeshauptstadt zu reduzieren. Damit drohen an einem der wichtigsten Produktionsstandorte der deutschen Autoindustrie Fahrverbote für Diesel.

